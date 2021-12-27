РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Два дополнительных автомобиля поставил на маршрут Рузский регоператор для вывоза мусора с территории подмосковного Красногорска, сообщил старший сервис-менеджер компании Дмитрий Слюсарчук.

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. В нем приняли участие профильные заместители главы администрации, начальники управлений, руководители организаций здравоохранения, ресурсоснабжающих, управляющих компаний, представители правоохранительного блока.

«В городском округе Красногорск вывоз мусора производим в усиленном режиме. Контроль осуществляем в ручном режиме. В дневное время добавили две единицы техники. Ежедневно выходят порядка 30-32 машин», - сообщил Слюсарчук.

Он отметил, что в зимний период в ряде микрорайонов Красногорска возникают сложности с вывозом мусора из-за плохой уборки снега и неправильно припаркованных машин. Это касается Чернева-1 и 2, Губайлова, Павшинской поймы, Путилкова.