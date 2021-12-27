РИАМО - 27 дек. В новой Москве в 2022 году планируют создать новые пожарно-спасательные отряды. Каждый день на дежурство будут заступать порядка 100 пожарных и спасателей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В понедельник в России отмечается День спасателя. Собянин поздравил спасателей с праздником и рассказал, как сегодня проходит техническое переоснащение для спасателей. В их распоряжении есть устройства, позволяющие тушить огонь через стены, подъемники «Спайдер» и мотоциклы для наиболее мобильного передвижения.

«Последние годы мы проводим системное переоснащение спасательной службы. В ее распоряжении находится самая современная техника, которая позволяет тушить пожары в тоннелях и высотных зданиях, с земли и с воздуха», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он привел в пример автомобиль быстрого реагирования «Кобра», который оснащен системой гидроабразивной резки. Спасатели могут пробивать стены или крыши и тушить пожар прямо через них.

«Для определения толщины льда и мониторинга состояния ледовых переправ используются эхоледомеры ЛД-1200 и «Пикор-Лед», — добавил мэр.

Собянин также рассказал о планах развития спасательной службы на следующий год. В частности, будут созданы новые пожарные отряды в новой Москве, а на юго-востоке города заработает поисково-спасательная станция «Марьино».

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