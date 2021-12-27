РИАМО - 27 дек. Марат Петрин назначен на должность заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Распоряжение о принятии Петрина на должность замглавы департамента ЖКХ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, служебный контракт Петрина составит 5 лет.

Сейчас в столичном департаменте ЖКХ числится 8 заместителей руководителя, еще двое человек занимают должности первого заместителя руководителя.