РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске стал известен график работы ГИБДД округа в период новогодних праздников, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Так, работа регистрационно-экзаменационных подразделений и предоставление государственных услуг в период новогодних и рождественских праздников будет осуществляться 31 декабря с 9:00 до 15:00. 4, 5, 6 и 8 января ведомство будет работать с 9:00 до 18:00.

Прием населения будет осуществляться строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний.