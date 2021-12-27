РИАМО - 27 дек. В Щелкове в следующем году начнутся работы по благоустройству сквера около театра и ледовой арены, также планируется создать туркластер, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.
По его словам, в округе появится мощнейший кластер, где можно будет провести время и заниматься спортом.
В 2022 году стартует трехлетний проект «оБЕРЕГАя Щелково» по благоустройству. Также начнется благоустройство парков в микрорайонах Чкаловский и Щелково-7, создание туристического кластера и реставрация усадьбы Гребнево.
В Монине стартует строительство долгожданного бассейна. Еще начнется возведение зала для занятий спортивной гимнастикой, который будет совмещен с молодежным центром.
«Начнется строительство и уже подготовили проект пешеходного моста над Пролетарским проспектом <…> для снижения количества пробок и обеспечения безопасности для школьников», - добавил Булгаков.
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