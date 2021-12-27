РИАМО - 27 дек. В Щелкове в следующем году начнутся работы по благоустройству сквера около театра и ледовой арены, также планируется создать туркластер, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Благодаря субсидиям за высокие результаты по итогам выборов рейтинга-45 мы начнем реализацию масштабного благоустройства сквера и площади рядом с Щелковским театром и ледовой ареной», - рассказал Булгаков на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, в округе появится мощнейший кластер, где можно будет провести время и заниматься спортом.

В 2022 году стартует трехлетний проект «оБЕРЕГАя Щелково» по благоустройству. Также начнется благоустройство парков в микрорайонах Чкаловский и Щелково-7, создание туристического кластера и реставрация усадьбы Гребнево.

В Монине стартует строительство долгожданного бассейна. Еще начнется возведение зала для занятий спортивной гимнастикой, который будет совмещен с молодежным центром.

«Начнется строительство и уже подготовили проект пешеходного моста над Пролетарским проспектом <…> для снижения количества пробок и обеспечения безопасности для школьников», - добавил Булгаков.​