РИАМО - 27 дек. В городском округе Котельники появится комплексная поликлиника. Сейчас медицинские учреждения муниципалитета находятся в приспособленных помещениях, сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
Появление единой комплексной поликлиники в Котельниках упростит местным жителям получение медицинских услуг.
Жигалкин добавил, что также в муниципалитете было отремонтировано помещение женской консультации. Там было обновлено медицинское оборудование, позволяющее обследовать как беременных, так и грудных детей. Также был оборудован кабинет для приема граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, было отремонтировано здание и обновлен автопарк станции скорой помощи.
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