РИАМО - 27 дек. В городском округе Котельники появится комплексная поликлиника. Сейчас медицинские учреждения муниципалитета находятся в приспособленных помещениях, сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Появление единой комплексной поликлиники в Котельниках упростит местным жителям получение медицинских услуг.

«Дело в том, что в городском округе Котельники все медицинские учреждения разбросаны по городу и находятся в приспособленных помещениях. Огромное спасибо министерству здравоохранения, что они все-таки включили нас в <...> программу, и уже на следующий год мы приступаем к проектированию и строительству», – отметил Сергей Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Жигалкин добавил, что также в муниципалитете было отремонтировано помещение женской консультации. Там было обновлено медицинское оборудование, позволяющее обследовать как беременных, так и грудных детей. Также был оборудован кабинет для приема граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, было отремонтировано здание и обновлен автопарк станции скорой помощи.