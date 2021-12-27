Район с богатой историей расположен в ЮВАО. У большинства москвичей Марьино ассоциируется с недавним прошлым, когда на месте современных многоэтажек располагались Люблинские поля орошения. Местные жители сейчас хвалят район за развитую социальную, торговую и развлекательную инфраструктуру, но жалуются на экологию. Как живется москвичам в Марьино, читайте в материале РИАМО.

От болота до новостроек

Район Марьино располагается рядом с местом, где когда-то стояла одноименная деревня. Вероятнее всего, она была названа по имени матери Ивана III княгини Марии Ярославны, которая и организовала это поселение.

Сегодня Марьино считается самым населенным районом столицы – по данным 2021 года, здесь проживают более 253 тысяч человек. Район отличается высокой плотностью населения – 21,3 тысячи человек на квадратный километр.

Одной из самых заметных вех в истории района было превращение в конце XIX века Чагинского болота, расположенного рядом с селом Марьино, в Люблинские поля орошения. На этих полях, занимавших более тысячи гектаров площади, сточные воды проходили почвенную очистку и сбрасывались в Москва-реку. От полей орошения получили свое название улицы Нижние Поля и Верхние Поля, которые ограничивают район Марьино с северной стороны.

Массовое жилищное строительство развернулось здесь в 1979 году. А в 1994 году начали застраивать микрорайон Марьинский Парк, причем уже в 2002 году он был признан самым благоустроенным микрорайоном столицы.

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Инфраструктура на любой вкус

Надежда Коркка, управляющий партнер компании «Метриум» – участник партнерской сети CBRE – отмечает, что Марьино представляет собой типичный спальный район, основная масса домов в котором была построена в 1980-2000 годах.

«Из преимуществ выделю относительно невысокие цены на первичное и вторичное жилье, сложившуюся инфраструктуру, удачно расположенные станции метро, наличие большого количества зеленых зон», – поясняет Надежда.

В Марьино расположены три довольно крупных торговых центра, большое количество парков и скверов, самые заметные среди которых – парк имени Артема Боровика у станции метро «Братиславская» и парк имени 850-летия Москвы, который раскинулся вдоль Москва-реки. Также есть Дюссельдорфский парк и множество скверов, оборудованных спортивными и детскими площадками, велодорожками и зонами отдыха.

«В районе нет, к примеру, музеев и театров, но зато очень хорошо организован досуг населения. Многих потенциальных покупателей Марьино привлекает наличием больших прогулочных зон в шаговой доступности с современными пешеходными дорожками, местами для выгула собак, занятий спортом», – сообщает Максим Климов, руководитель группы продаж федеральной компании «Этажи» в Москве.

«Такого количества магазинов я не видела нигде. Детские садики новые, хорошо укомплектованные. В районе есть ледовый дворец, бассейн, для детишек – спортивные секции и развивающие центры. Есть даже аквапарк – такое не в каждом районе Москвы встретишь. Вообще, район очень грамотно спроектирован, всем всего хватает: школ, поликлиник, кафе, ресторанов, торговых центров», – подтверждает местная жительница Ирина.

В целом, ситуация в социальной сфере, по словам местных жителей, весьма неплохая.

«У нас есть школа Артема Боровика, которая входит в 100 лучших школ Москвы. На Белореченской неплохая школа – она входит уже в двадцатку лучших школ. Много хороших детских садиков, в которые довольно легко записаться. Моего сына, например, взяли без всяких проблем в два года, когда мы переехали в этот район», – делится Виктория.

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Недостатки района

Впрочем, наличие крупных торговых комплексов имеет и недостатки.

«Продуктовые, вещевые и любые другие рынки – это всегда неудобство для жителей близлежащих домов. В Марьино проблемы с толпами мигрантов присутствуют. Иногда в маршрутку не сядешь, потому что там уже стоят в три ряда пятьдесят китайцев. Я считаю, что такие крупные рынки надо выносить за пределы МКАД, чтобы жители окрестных кварталов не страдали», – говорит местный житель Макар.

«Инфраструктура отличная, с транспортом за последнее время ситуация сильно улучшилась, тут есть и кафе, и ТЦ, магазины, банки, барбершопы. В то же время рядом ТК «Москва», и район у нас, скажем так, многонациональный. Возле «Москвы» много приезжих – южан, китайцев. И очень серьезная проблема с парковочными местами, их просто не хватает», – делится наблюдениями местный житель Роман.

Надежда Коррка подтверждает: «В близких к торгово-ярмарочному комплексу «Москва» кварталах немало квартир сдается в аренду приезжим, что может провоцировать социальные конфликты».

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Новостройки вместо старого жилфонда

Многие обитатели Марьино любят район именно за то, что здесь практически нет старого жилого фонда, а сам он спроектирован довольно удачно.

«Хорошо, что тут нет хрущевок и старых дворов с разбитым асфальтом и доисторическими детскими площадками. У нас широкие улицы и парки, большие дворы, все для удобства жителей», – делится впечатлениями жительница Марьино Анастасия.

Согласен с этим и Максим Климов: «Жилье в Марьино относительно новое и нет рухляди. Добротные панельные дома с удобными планировками и качеством бетона класса А – это одна из визитных карточек рынка жилой недвижимости этого района. Из минусов – достаточно высокая плотность населения, но она компенсируется правильной планировкой с большим количеством парков и удачным зонированием внутреннего пространства застройки. Это сводит к минимуму ощущения густонаселенности данного района».

При этом, хотя Марьино и считается довольно молодым районом, новых жилых домов здесь строится не так уж много.

«На первичном рынке представлены только два проекта массового сегмента: ЖК «Домашний» и комплекс апартаментов «16 уровень», – сообщает Надежда Коркка.

Также она подтверждает, что квартиры в Марьино – одни из самых дешевых в столице: «Объем предложения по состоянию на конец 2021 года составляет порядка 30 лотов, средняя стоимость квадратного метра – 230 тысяч рублей, что на 4,6% ниже, чем в среднем по новостройкам ЮВАО».

При этом, отмечает руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, район остается весьма привлекательным для приобретения жилья, в основном за счет рынка вторичной недвижимости. Так, в ноябре текущего года количество выставленных на продажу объектов в сегменте вторичного жилья увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а спрос вырос на 8%.

«Квартиры в этом районе успешно сдаются за счет транспортной доступности и хорошо развитой инфраструктуры. Район Марьино является инвестиционно-привлекательным для тех, кто хочет вложиться в столичную недвижимость», – добавляет Максим Климов.

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Проблема с пробками

Больше всего довольны транспортной доступностью района Марьино те москвичи, которые передвигаются на общественном транспорте. В их распоряжении две станции метро – «Марьино» и «Братиславская», разветвленная сеть маршруток и автобусов, а также МЦД-2 в пешей доступности.

«Обычно мы пользуемся МЦД Курьяново. Очень удобно – за десять минут можно доехать до Царицыно, за те же десять минут – до Текстильщиков. На Курском вокзале, практически в центре Москвы, ты окажешься за полчаса», – говорит жительница Марьино Виктория.

А вот обладатели личного авто не слишком довольны транспортной ситуацией.

«Поскольку Марьино – густонаселенный район, местные автомобилисты часто сталкиваются с пробками и недостатком парковочных мест во дворах. Несмотря на то, что район находится рядом с МКАД, здесь нет выезда на крупные столичные трассы», – комментирует Дмитрий Алексеев.

«Без пробок, конечно, никуда не выедешь. Выезд на МКАД – пробки, выезд через Люблинскую улицу на Волгоградский проспект – пробки. Можно доехать до Каширского шоссе, но и оно постоянно в пробках в часы пик», – подтверждает старожил Владислав.

Правда, транспортная ситуация в ближайшее время обещает коренным образом измениться – у правительства Москвы есть три проекта. Один из них – вылетная магистраль от Третьего Транспортного кольца до Бесединской развязки. В рамках проекта дублера Люблинской улицы появятся шесть эстакад. Второй проект – Южная Рокада. Трасса длиной 40 километров пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля. Кроме того, Марьино будет связано со многими районами Москвы через Юго-Восточную хорду.

Местные жители в своих оценках дорожного строительства к общему мнению так и не пришли.

«Мало нам Курьяново, будут загазованные трассы с миллионом машин», – высказывает свое недовольство Виктория. Другие ее соседи по району считают, что, если удастся решить вопрос с пробками, Марьино от этого только выиграет.

«Выезд на скоростную магистраль позволит разгрузить транспортные потоки. Да и выезд на ТТК улучшит транспортную доступность этой локации, что для большинства жителей Москвы – несомненный плюс», – комментирует Максим Климов.

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Экологическая обстановка

Вопрос экологии в Марьино стоит довольно остро. Надежда Коркка отмечает: «В числе недостатков района – близость к Курьяновским очистным сооружениям, которые дают неприятный запах при западном ветре».

На запах канализации жалуются многие жители района. Курьяновские очистные сооружения являются крупнейшими в Европе, они обеспечивают прием и очистку хозбытовых и промышленных сточных вод северо-западного, западного, юго-западного, южного, юго-восточного районов Москвы (60% территории города), а также ряда городов и населенных пунктов Подмосковья.

Дмитрий Алексеев считает, что сразу записывать Марьино в экологически неблагополучные районы не стоит.

«За счет большой парковой зоны и отсутствия крупных промышленных предприятий на территории района экология в Марьино является удовлетворительной. К тому же продолжается модернизация Курьяновских очистных сооружений, чтобы полностью устранить выброс сероводорода в атмосферу», – говорит он.

«Еще в начале 2000-х годов в воздухе постоянно ощущался резкий запах смесей различных углеводородов, сернистого ангидрида (диоксида серы), сероводорода и прочих загрязняющих веществ. Жители все время закрывали окна и счищали образовавшуюся за ночь копоть с автомобилей. Но в последние несколько лет экологическая обстановка улучшилась. Московский НПЗ «Газпромнефть» в Капотне модернизирует оборудование и действительно снизил концентрацию вредных веществ в атмосфере, установив новые системы фильтров последнего поколения на источниках выбросов», – отмечает Илья Каторгин, ведущий специалист отдела экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard life.

Департамент экологической экспертизы и мониторинга компании EcoStandard group разработал экологическую карту-рейтинг столицы, учитывающую множество параметров: от плотности населения и наличия промзон до площади зеленых насаждений. Чем выше балл, тем хуже экология района. Марьино в рейтинге получило удовлетворительную оценку – семь баллов.

Также Илья отмечает, что поля аэрации, располагавшиеся здесь ранее, в настоящее время не влияют на экологическую обстановку. Грунт, используемый для очистки сточных вод, вывезли, а на территории района произвели рекультивацию земель еще до плановой жилой застройки, что исключает негативные последствия. При этом Курьяновские очистные сооружения, по мнению эксперта, негативно сказываются на качестве жизни жителей западной части района – к характерным запахам процесса очистки сточных вод сложно привыкнуть.

Изрядная часть местных жителей считает, что именно экология делает Марьино довольно недорогим районом, по сравнению с соседними.

«Тут у нас рядом Капотня, нефтеперерерабатывающий завод и прочие «прелести». Наверное, поэтому квартиры продаются дешевле, чем в других районах. Да, новые школы, поликлиники, магазины – это, конечно, хорошо. Но экология – один большой минус. Сын родился здесь, на Белореченской, и у него астма, которой больше ни у кого в семье никогда не было. Врачи рекомендуют переезжать, поэтому сейчас подыскиваем квартиру в более чистом районе», – делится впечатлениями житель Марьино Алексей.

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