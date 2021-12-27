РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Холодную воду временно отключат в семи домах микрорайона Климовск Подольска 28 декабря из-за плановых работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Воды не будет с 9:00 по следующим адресам: улица Ленина, дома №№10А, 10Б, 12А, 14А, 14Б; улица Победы, дома №№4, 6. Отключение связано с работами по замене гидранта. Коммунальная услуга будет возобновлена по окончании работ.

Также в этот день не будет горячей воды по следующим адресам: улица Ленина, дома №№6А, 10Б; улицы Школьная, дом №7 и Победы, дом №6.