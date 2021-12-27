РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Свыше 7,2 тыс. раз жители подмосковного Красногорска обратились в систему 112 за минувшую неделю, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации горокруга Сергей Петров.

«В период с 20 по 27 декабря на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В дежурную службу по системе 112 поступило 7 289 обращений, на 290 больше, чем на прошлой неделе», - сообщил Петров.

Он добавил, что значительная часть обращений – 3 724 – носила справочно-информационный характер. В скорую помощь поступило 2 754 обращения, в полицию – 775, в газовую службу – 119, в пожарно-спасательную службу – 76.