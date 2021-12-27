РИАМО - 27 дек. В подмосковных Котельниках планируют создать новую детскую школу искусств. Сейчас в помещении, где будет работать будущее учреждение, проводится ремонт, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

С просьбой открыть новую детскую школу искусств обращались местные жители.

«Для оптимизации учебного процесса и создания условий для занятия допобразованием детей выделили новое помещение для детской школы искусств, где завершаем капитальный ремонт», – рассказал Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Школа будет иметь художественное направление. Учреждение появится в микрорайоне Коврово.