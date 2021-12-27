РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Спасатели Подольска рассказали школьникам об оказании первой помощи людям, провалившимся под лед, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели Подольского пожарно-спасательного гарнизона совместно с сотрудниками Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожпас» провели занятия по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период для учащихся школы №21.

В ходе беседы работники противопожарно-спасательной службы разобрали с ребятами различные происшествия, которые могут случиться на воде, и рассказали о способах спасения и оказания первой помощи людям, провалившимся под лед. Школьники узнали, что нужно делать, чтобы избежать неприятных ситуаций, как вызвать помощь и когда можно считать лед безопасным.