РИАМО - 27 дек. Сотрудники ФСБ задержали двоих боевиков, участвовавших в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году в составе банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, сообщает Nation News.

Сейчас задержанные доставлены в орган предварительного следствия. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

Спецслужбы продолжают розыск других боевиков, участвовавших в нападении.

Нападение боевиков на Дагестан началось 7 августа под руководством Басаева и Хаттаба. Бандформирования, пришедшие со стороны Чечни, планировали сформировать в Дагестане независимое исламское государство и «освободить» мусульманский регион от российского гнета.

Террористы свободно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили несколько населенных пунктов. Для противодействия боевикам в регион были направлены федеральные войска, которые к концу августа вместе с внутренними силами и добровольцами смогли выбить террористов с занятых позиций и заставить отступить их обратно в Чечню.

В сентябре бандиты вновь вторглись в Дагестан, что снова спровоцировало вооруженные столкновения, теракт со взрывом жилого дома в Буйнакске и множественные потери среди российских военных. В середине сентября федеральные силы смогли освободить регион от банд террористов. В результате столкновений с боевиками были убиты около 280 российских военных, а более 800 военнослужащих получили различные ранения.