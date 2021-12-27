Бензовоз загорелся на 36-ом километре Киевского шоссе в Москве. Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:16.
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Бензовоз загорелся на 36-ом километре Киевского шоссе в Москве. Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:16.
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