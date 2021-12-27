РИАМО - 27 дек. В Щелкове проведут комплексное благоустройство центрального парка, инвестиции в проект составят около 400 миллионов рублей, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«В 2022 году начнем комплексное благоустройство центрального парка. Этот масштабный проект будет полностью реализован за внебюджетные средства», - рассказал Андрей Булгаков в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Булгаков добавил, что инвестиции в проект составят около 400 миллионов рублей.

Ранее Булгаков сообщал, что реставрация усадьбы Гребнево в городском округе Щелково может занять примерно 2 года.