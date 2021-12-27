РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. За прошедшие сутки в Подольске выявили 67 новых случаев Covid-19, общее число заражений с начала пандемии составляет 24 421, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 25 по 27 декабря было выявлено 4 612 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 616 случаев заболевания за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 636 354 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 917 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 584 110 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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