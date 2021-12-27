РИАМО - 27 дек. В 2021 году в городском округе Котельники появились 3 обновленных спортивных объекта. Это позволило поддержать интерес местных жителей к спорту, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

На стадионе «Силикат» была обустроена скейт-площадка. Дети и подростки получили возможность кататься на роликах, скейтах и самокатах на специально оборудованной для этой цели площадке. Теперь для этого не придется ездить в соседние муниципалитеты или в столицу.

«В рамках благоустройства Кузьминского лесопарка реконструировали там хоккейную многофункциональную коробку и сделали там освещение. Теперь наши дети могут там заниматься спортом круглый год и в том числе в вечернее время», – добавил Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Также был обновлен спортивный кластер школы № 1. Там был полностью отремонтирован стадион, а также обустроена полоса препятствий, где ребята могут проходить начальную военную подготовку. Об этом просили сами старшеклассники, которые собираются после обучения посвятить свою жизнь службе в вооруженных силах.