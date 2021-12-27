РИАМО - 27 дек. Ключевым блоком в работе властей городского округа Щелково является финансово-экономический блок, сообщил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Для любого проекта необходимы деньги, <...> ничего не сделать без финансово-экономического блока – считаю его ключевым», - отметил Булгаков на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что упор в этом направлении ведется на работу с инвесторами, на создание рабочих мест, на увеличение налоговой базы и на реализацию внебюджетных проектов.

«Здесь бы хотел отметить по итогам 2021 года Андрея Ковалева, его прописку в городе Щелково и уплаченные им личные налоги НДФЛ на 780 млн рублей в бюджет Московской области и местный бюджет», - добавил глава округа.

Предприниматель и общественный деятель Андрей Ковалев проводит за свой счет реставрацию усадьбы Гребнев​о в городском округе. Работы планируется завершить в течение 2 лет.