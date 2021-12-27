РИАМО - 27 дек. Котельники стабильно являются одними из лидеров в Московской области по объемам инвестиций. Благодаря этому в 2021 году были усилены муниципальные программы, в том числе по социальной сфере, сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

«По объемам инвестиций на душу населения второй год подряд занимаем самое высокое значение в Московской области и входим в топ-5 по привлечению налоговых резидентов. По приросту малого и среднего бизнеса стали первыми. Взаимодействие с бизнесом есть, мы понимаем друг друга», – добавил Сергей Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Помимо этого, муниципалитет стал лучшим в регионе по показателям на портале «Добродел»: городской округ Котельники занял первое место в Подмосковье по решению повторных обращений, отложенных решений и скорости ответов на запросы граждан на сайте.

Городской округ Котельники занял второе место по итогам подмосковного рейтинга-45.