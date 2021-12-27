РИАМО - 27 дек. Движение по Киевскому шоссе в Москве перекрыли в обе стороны из-за возгорания на проезжей части грузовика, перевозящего сжиженный газ, из-за происшествия задерживаются некоторые автобусы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за пожара в районе 40 км Киевского шоссе задерживаются автобусы 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002, 1031, 304к. Маршруты автобусов временно изменены - они объезжают перекрытый участок через Боровское шоссе.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации пожара.

По предварительным данным пострадавших в инциденте нет. Обстоятельства и причины пожара выясняются.