РИАМО - 27 дек. Проектирование воспитательно-образовательного комплекса в городском округе Котельники начнется в 2022 году, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Учреждение в микрорайоне Опытное поле будет включать школу на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Жители муниципалитета контролировали изменения сроков в программе строительства объекта.

«За этот год были встречи в правительстве, выездные совещания в Котельниках, мы смотрели существующую структуру, организацию учебного процесса, обосновывали необходимость скорейшего начала строительства этого объекта. Жителей, конечно, эти тонкости не интересуют, им важен конечный результат», – отметил Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Он отметил, что благодаря кропотливой работе вместе с руководством правительства региона удалось перенести сроки строительства воспитательно-образовательного комплекса на более ранний срок.