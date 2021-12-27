РИАМО - 27 дек. В муниципальный центр управления регионом в городском округе Котельники поступает большое количество вопросов частного характера, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

По его словам, работа с обращениями жителей начинается в МЦУР еще утром. Граждане обращаются по наиболее важным для них темам. Зачастую жители оставляют сообщения не о больших проектах, а о вопросах местного значения.

«И, как выяснилось, при встречах во дворах, именно когда общаешься с жителями, их волнуют не глобальные вопросы, а самые актуальные: лавочка во дворе, уборка дворов, состояние подъездов – это те вопросы, которые чаще всего задают наши жители», – отметил Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Он добавил, что для обратной связи с жителями были созданы чаты в популярных мессенджерах. Так, жители могут оперативно направить свое обращение, а руководство муниципалитета – оперативно взяться за их решение.