РИАМО - 27 дек. Позитивные изменения в городском округе Щелково были бы невозможны без эффективной команды единомышленников, заявил глава округа Андрей Булгаков.

Ранее Щелково получило первое место рейтинга-45 за наивысшие результаты в достижении целевых показателей развития Московской области в 2021 году и премию губернатора Подмосковья.

«Для достижения высоких результатов нужна сильная и эффективная команда. Чтобы она стала таковой в Щелкове, необходимо было кардинально изменить мышление», — сказал Булгаков на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Он добавил, что проводились тренинги и кадровые перестановки, налаживалась коммуникация. В итоге была сформирована команда единомышленников, в основу которой легла новая модель работы.

Булгаков пояснил, что организационно-политический блок выявляет проблематику, учитывая требования жителей и выстраивает план на долгосрочную перспективу. Отраслевой блок реализует намеченные проекты, а финансово-экономический блок ищет возможности для выполнения проектов с опережением графика.

Повсеместный контроль в Щелкове осуществляет созданное территориальное управление и 8 его подведомственных отделов.

«У жителей появилась возможность решать проблемы, зная ответственного специалиста в лицо, а также моего представителя на всех территориях», — уточнил Булгаков.

По его словам, показатели в цифрах несомненно важны, но самое главное в работе властей — это доверие жителей.