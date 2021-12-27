РИАМО - 27 дек. В городском округе Щелково обратная связь с жителями для решения проблем организована через мессенджеры, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

«Мессенджеры – наиболее быстрый способ построения обратной связи. В чатах микрорайонов и домов мы закрепили сотрудников. Они мониторят настроение, оперативно помогают в решении проблем», - рассказал Булгаков на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что такой прямой контакт вызывает позитивный отклик, но с ним повышается количество обращений.

По его словам, не всегда выполнение плановых значений по годовым показателям означает, что полностью проблема решена. Например, жители микрорайона Восточная Европа 6 лет ждали улучшения качества воды. В 2021 году проведена реконструкция ВЗУ и пробурена скважину. Вода стала пригодной для употребления, но остался актуальным вопрос по содержанию коммуникаций и в целом инфраструктуры водоснабжения.

«У нас есть четкий план, как решить этот вопрос в следующем году и 2023 году, выполнив очередные целевые показатели», - отметил Булгаков.​