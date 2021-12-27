РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил работу властей городских округов в 2021 году. Воробьев подчеркнул, что необходимо держать темп работы.

«Мы с вами провели Высший совет и отметили лучших, тех, кто весь год напряженно, успешно, самое главное, результативно работал. <…> Мы постарались отметить всех. <…> Всем тем, кто работает, мы уделяем внимание. Мы видим ваше старание, динамику. И это безусловно вызывает уважение», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Воробьев добавил, что необходимо держать темп и делать так, чтобы результаты работы приносили жителям региона удовольствие.

Ранее лучшие муниципальные образования по итогам рейтинга-45 получили награды в Подмосковье, первые три места заняли городские округа Щелково, Котельники, Одинцовский.