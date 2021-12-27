РИАМО - 27 дек. Суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС о нарушении департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу закона о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба областного УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Допуск» на действия заказчика при определении поставщика на оказание услуг по дистанционным предрейсовым медосмотрам работников департамента Лесхоза по ЦФО с использованием специализированных комплексов, включая сопровождение деятельности комплексов удаленного осмотра.

Управление признало жалобу обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Но департамент не согласился с указанными решением и предписанием, после чего обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал департаменту в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.