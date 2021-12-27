РИАМО - 27 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Андрея Разина, занимавшего должность зампреда правительства Московской области – министра экологии и природопользования региона, за работу в правительстве Подмосковья.
Ранее Разина назначили замминистра сельского хозяйства РФ.
Воробьев поздравил Разина с новым назначением в правительство РФ. Губернатор также отметил его работу в программе рекультивации полигонов, а также в выстраивании всей цепочки по утилизации строительного мусора на территории Подмосковья.
Разин занимал должность зампреда правительства Подмосковья – министра экологии и природопользования региона с 2020 года. До этого он возглавлял областное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Министром экологии и природопользования Московской области станет Тихон Фирсов, который занимал должность первого замглавы Минэкологии Подмосковья.
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