РИАМО - 27 дек. Бензовоз загорелся на 36-ом километре Киевского шоссе в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:16.

Прибывшие пожарные начали ликвидацию пожара в грузовой машине, площадь загорания уточняется.

На данный момент нет информации о пострадавших, подробности инцидента выясняются.

Движение по Киевскому шоссе в сторону центра перекрыто. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Бензовоз горит на Киевском шоссе в Москве. ВИДЕО>>