РИАМО - 27 дек. Бензовоз загорелся на 36-ом километре Киевского шоссе в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:16.
Прибывшие пожарные начали ликвидацию пожара в грузовой машине, площадь загорания уточняется.
На данный момент нет информации о пострадавших, подробности инцидента выясняются.
Движение по Киевскому шоссе в сторону центра перекрыто. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
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