РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В подмосковной Балашихе инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) РФ не будут работать в предстоящие праздники – с 31 декабря по 9 января, последний день работы - 30 декабря, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-центре ведомства.

«Режим работы ИФНС РФ по Балашихе и межрайонной ИФНС №20 по Московской области и в микрорайоне Железнодорожный в предновогодние и праздничные дни изменен. В четверг, 30 декабря, ИФНС будут работать по укороченному графику до 17:00. С 1 по 9 января в налоговой инспекции выходные», – сказали в пресс-центре.

С 10 января все ИФНС Балашихи вернутся к обычному режиму работы: по понедельникам и средам - с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам - с 9:00 до 20:00, по пятницам - с 9:00 до 16:45.