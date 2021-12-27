РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с отчетом перед жителями региона и депутатами областного заксобрания 20 января.

«20 января я готовлю отчет перед жителями и депутатами нашего областного законодательного собрания. Поэтому там, в свою очередь, еще раз расставлю акценты, задачи», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он добавил, что в рамках отчета также расскажет о решениях, которые направлены на развитие территории Московской области.

В этом году Воробьев выступил с обращением к жителям в апреле. В нем губернатор затронул множество тем, среди которых: здравоохранение, образование, экология, благоустройство, строительство жилья и дорог.