РИАМО - 27 дек. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении трех москвичей в возрасте от 19 лет до 21 года. Их обвиняют в покушении на убийство 2 мужчин и ребенка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 4 ноября этого года компания людей около жилых домов по Нововатутинскому проспекту в новой Москве напала на двух мужчин, у одного из них на руках был маленький ребенок. Мужчин избили. Своими действиями нападавшие создали угрозу жизни и здоровью мальчика.

В отношении одного злоумышленника уголовное дело было выделено в отдельное производство из-за его психического состояния здоровья.

В ходе работы по данному делу был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. В рамках расследования установлено и допрошено свыше 50 свидетелей, проведена экспертиза холодного оружия, комплексные психолого-психиатрические и другие экспертизы.

В рамках предварительного следствия специалисты провели работу по оказанию психологической помощи пострадавшему мальчику.

Да этому делу следователи собрали достаточную доказательственную базу, которая подтверждает виновность фигурантов в инкриминированном преступлении.

Уголовное дело было направлено для решения вопроса о последующей передаче в суд, там его будут рассматривать по существу.