РИАМО - 27 дек. На территориях городских округов Подмосковья необходимо обеспечить качественную уборку снега, а также его вывоз на специальной технике, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зима — это снег. С утра мы вручали технику нашим дорожникам, в январе будет еще одна поставка большая. О чем говорят работники коммунальных служб? Нужно обратить внимание не только на механизацию уборки дворов, но также на важность вывоза снега. Для этого нужна другая техника, автомобили КамАЗ», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор также обратил внимание глав региона на то, что сколько бы дорожной техники не было закуплено, важно всегда помнить о вывозе снега и том, что техника должна работать.

В 9 городских округов Подмосковья в понедельник передали очередную партию техники — тракторы и мини-погрузчики, а также газели для быстрой и комфортной перевозки рабочих. Техника по поручению губернатора отправится в Балашиху, Дзержинский, Долгопрудный, Королев, Котельники, Ленинский округ, Одинцовский округ, Реутов и Химки.