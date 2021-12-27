РИАМО - 27 дек. Правоохранительный блок, в том числе ГУ МВД России по Московской области, готов обеспечить безопасность в Подмосковье на новогодних праздниках, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Новогодние каникулы, я очень надеюсь, пройдут спокойно. Знаю, что правоохранительный блок находится в готовности, как обычно это бывает. Прошу также держать меня в курсе всех событий, которые происходят», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Воробьев добавил, что Главное управление МВД России по Московской области, как обычно, будет осуществлять безопасность на территории региона.

Ранее начальник отдела ДПСиСМ управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области, подполковник полиции Андрей Матвеев сообщал, что ГИБДД усилит контроль на дорогах Подмосковья во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.