РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 дек. Курсанты клубов «Каскад» и «Девушки в погонах» провели показательные выступления по рукопашному бою, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Показательные выступления прошли для ребят из общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Доверие». Бойцы продемонстрировали отработанные навыки, а затем поздравили с наступающим Новым годом воспитанников щелковского дома-интерната.

Мероприятие прошло совместно с МУ МВД «Щелковское» и 38-й бригадой управления ВДВ РФ.