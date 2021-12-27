РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 33 333 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

С начала пандемии в Московской области выявлено 636 354 случая инфицирования. Скончался 11 917 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 584 110 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.