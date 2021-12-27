РИАМО - 27 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Стройхолдинг» в реестр недобросовестных поставщиков по факту отказа от исполнения контракта на благоустройство в Красноармейске. Об этом сообщает пресс-служба областного УФАС России.

Ранее в ведомство поступило обращение из Красноармейска, где говорилось об одностороннем отказе компании от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству Центральной площади города.

УФАС признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении фирмы — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Стройхолдинг» не согласилось с решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.

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