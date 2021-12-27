РИАМО - 27 дек. Жители Подмосковья должны знать о ходе программы реновации в регионе, необходимо информировать их о том, куда переселяют и в какие условия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ряд муниципалитетов уже участвуют в подготовке программы реновации. Здесь тоже <…> тонкость заключается в том, чтобы разъяснять, показывать, куда переселяют, где будут жить, какие условия, какого класса жилье, какая инфраструктура находится вокруг», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что все эти темы имеют принципиально важное значение.

В декабре в Московской области утвердили правила реновации. Документ был принят на заседании регионального парламента.