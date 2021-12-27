РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 дек. Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны поздравили жителей округа с наступающим Новым годом и Рождеством, а также напомнили о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в праздничные дни, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Поздравляю всех жителей городского округа Щелково с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья и здоровья, чтобы этот год был ярким, волшебным и незабываемым. Пускай сбываются все ваши мечты и желания, а в семьях царит покой и благополучие», - сказал начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.

Кроме того, Росгвардейцы предупредили о мерах безопасности в новогодние праздники. Прежде всего, оставляя свое жилище на длительное время, нужно соблюдать осторожность. Не стоит ставить в известность посторонних людей о вашем рабочем графике и планах на отдых. Будьте осторожны с таксистами – не рассказывайте им о цели поездки, не говорите, как долго будете отсутствовать дома.

При уходе из квартиры всегда закрывайте окна и балконные двери, при потере ключей обязательно замените замки. Лучше всего на период отсутствия поселить в квартиру кого-то из родственников или друзей. Очень важно, чтобы из почтового ящика регулярно забирали корреспонденцию. Полезно наладить отношения с соседями и попросить их присмотреть за жильем.

Также жители могут обратиться в щелковский отдел вневедомственной охраны, где можно проконсультироваться и получить профессиональные услуги по охране жилья и имущества.