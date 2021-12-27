РИАМО - 27 дек. Акценты, расставленные президентом России Владимиром Путиным в ходе ежегодной пресс-конференции, являются приоритетными задачами для Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Хочу начать с пресс-конференции, которую проводил наш президент, мы все ее слышали. И все акценты, которые были расставлены президентом, я также считаю нашей приоритетной задачей», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор отметил темы здравоохранения, вакцинации, а также программу реновации аварийного жилья в Подмосковье.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 23 декабря и продлилась 3 часа 55 минут. Пресс-конференция главы государства транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1», Первый канал, НТВ, «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».