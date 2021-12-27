РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Более 700 подъездов отремонтировали в подмосковной Балашихе с начала года в рамках региональной программы благоустройства «Мой подъезд», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Балашихе не первый год реализуется масштабная программа губернатора региона «Мой подъезд». Ее задача - улучшение качества жизни, приведение в области подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов.

В ходе ремонта более 700 подъездов было восстановлено плиточное покрытие, окрашены стены и радиаторы отопления, установлены тамбурные двери и новые почтовые ящики, появились информационные стенды.

В микрорайоне Новский на улице Новая министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский оценил результат проведенных работ. В октябре здесь завершили ремонт в 16 подъездах в 8 домах.