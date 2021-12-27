РИАМО - 27 дек. Открытие 27 станций метро планируется в Москве к 2025 году, в это число войдут станции Троицкой линии и новые станции Большой кольцевой линии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций. Продолжим заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 километров и дойдет до Троицка, а ее центральный участок — от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 — должен быть готов уже в 2024 году», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на юго-востоке города начнется строительство Бирюлевской ветки, там сейчас ведется подготовка территории — вынос коммуникаций и освобождение площадок.

«Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублево-Архангельского — линии, которая в полтора раза сократит время в пути по городу для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники», — добавил глава Стройкомплекса.

Ранее Бочкарев сообщал, что реализацию проекта БКЛ планируется завершить в 2022 году.

«Изначально завершить проект Большого кольца планировалось до конца 2023 года, но мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу форсировать стройку, чтобы замкнуть его уже в 2022-м. Все силы и средства для этого у нас есть, так что нет сомнений — мы справимся», — резюмировал Бочкарев.

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