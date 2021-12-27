РИАМО - 27 дек. В рамках реконструкции Крутицкой набережной в Москве на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной проезжая часть автомобильной дороги будет расширена до 4 полос, по 2 в каждую сторону, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что недавно на участке началось возведение конструкций.

«На участке реконструкции Крутицкой набережной выполнили закрытую прокладку сети дождевой канализации и работы по сохранности участка городской канализации. Сейчас строители приступили к работам по возведению конструкций набережной», – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что в рамках реконструкции на набережной также идут работы по строительству инженерных сетей, устройству дорожного полотна и строительству очистных сооружений. В рамках благоустройства планируется устройство более 30 тыс. квадратных метров газона, и высадка почти 200 деревьев и кустарников.

«Планируется реконструировать проезжую часть автомобильной дороги, которая будет расширена до четырех полос, по две в оба направления, выполнить устройство пешеходной части набережной шириной не менее 3 метров», – сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Загрутдинов подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина набережные рек в городе будут построены по новым для столицы правилам – со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.