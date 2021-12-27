РИАМО - 27 дек. Министром экологии и природопользования Московской области станет Тихон Фирсов, ранее пост зампреда правительства региона – главы Минэкологии Подмосковья занимал Андрей Разин, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее Разин был назначен заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.

«Министром экологии мы назначаем <…> Тихона Михайловича Фирсова, который вместе реализовывал все те проекты, которые входят в компетенцию министерства экологии», - сказал Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что работу Минэкологии и Минимущества региона будет курировать вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Фирсов занимал должность первого замминистра экологии и природопользования Московской области. Он курировал работу управления по обращению с отдельными видами отходов и отдела экологической экспертизы и оценки негативного воздействия на окружающую среду.