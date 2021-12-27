РИАМО - 27 дек. В новогодние каникулы с 1 по 9 января в подмосковных городских парках пройдут бесплатные показы в рамках проекта «Кинокаток», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В зонах катков на больших экранах под открытым небом всем желающим будет представлена праздничная кинопрограмма. В нее вошли сказки «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко», «Двенадцать месяцев», мультфильм «Снежная королева».

Посмотреть кино на катке можно будет с 1 по 3 января в парке Малевича в Одинцовском округе, с 3 по 7 января в Центральном городском парке Реутова, 3 и 9 января – в ПКиО Долгопрудного, 5 января – в ПКиО «Пегас» в Егорьевске.

«Кинокаток» является возможностью для жителей и гостей Московской области приятно провести время на свежем воздухе, а также насладиться просмотром новогодних фильмов в праздничной атмосфере.

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