РИАМО - 27 дек. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве ожидается «скандинавская еврозима», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией.

В Москве и Подмосковье в ночь с 31 декабря на 1 января будет облачная погода со слабым снегом. Ветер будет дуть южной четверти со скоростью 4-9 м/с.

«Температура воздуха в Москве составит минус 3 - минус 6 градусов, по области — от минус 2 до минус 7, что на 5 градусов теплее положенного. <...> В новогоднюю ночь будет «скандинавская еврозима». Ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

При этом атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст. Высота снежного покрова в Москве составит 25-28 см. Это почти в 1,5 раза больше нормы. По Московской области высота снега составит от 24 см на западе, до 36 см на востоке.