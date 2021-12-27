РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спасателей с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, передает корреспондент РИАМО.

«27 декабря я хотел бы <…> поздравить наших спасателей с профессиональным праздником. У нас 11 тыс. <...> офицеров, людей, которые этой благородной службе отдают свое время, внимание», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор поблагодарил личный состав МЧС и пожарные службы за профессионализм, своевременное реагирование на ЧП и чуткость. Он пожелал спасателям здоровья и меньше чрезвычайных ситуаций.

27 декабря в стране отмечают День спасателя Российской Федерации. Он приурочен к образованию в 1990 году МЧС России. Девиз министерства - «Предотвращение, спасение, помощь».