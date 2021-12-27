РИАМО - 27 дек. В парке «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья теперь можно посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», который будет работать до 16 января. Для посещения экспозиции нужно заранее оформить бесплатный электронный билет на сайте поездпобеды.рф, сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона во «ВКонтакте».

Посетителям старше 18 лет для посещения экспозиции понадобится QR-код или отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Гости собираются на станции стоянки «Поезда Победы» за 5-10 минут до начала сеанса, который указан в билете. Представители движения «Волонтеры Подмосковья» будут работать во все дни действия экспозиции. Они помогут гостям сориентироваться на месте.

«Это долгожданное и важное событие для Московской области. Совсем недавно — 5 декабря — Подмосковье праздновало 80-ю годовщину контрнаступления в Битве под Москвой. Наша задача сегодня — прививать интерес молодого поколения к истории страны и подвигам наших соотечественников в период Великой Отечественной войны», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Поезд Победы» является масштабным историческим проектом, который приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Поезд стал первой в мире передвижной иммерсивной инсталляцией. Экспонаты находятся в 9 вагонах. Каждый вагон посвящен отдельному периоду 40-х годов прошлого века.

Сейчас ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Экспозиция уникальна не только расположением, но и наполнением. Там есть мультимедийное сопровождение, его обеспечивают 18 видеостен, 50 видеопроекторов, 140 мультимедийных поверхностей.

«Воспитание гражданско-патриотических ценностей у молодежи — это главная задача нашего общества сегодня. Я очень рад, что такие проекты, как «Поезд Победы», существуют, они помогают нам донести важность и ценность этой памяти», — отметил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко.

Поезд-музей запустили в октябре 2020 года. Он уже приезжал в 75 городов РФ и Беларуси.

«В 2022 году планируется расширение экспозиции проекта в целях освещения партизанского движения в годы Великой Отечественной войны как народного феномена», — рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.