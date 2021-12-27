РИАМО - 27 дек. Препарат, созданный на основе антител к коронавирусу, получили 1,2 тыс. пациентов, проходящих лечение от Covid-19 в Москве, в том числе — дети, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска», — сказала Ракова в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что все беременные, получавшие этот препарат, успешно родили здоровых детей. При этом никто из них не попал в больницу, несмотря на высокие риски госпитализации, связанные с сопутствующей патологией.

Ракова подчеркнула, что в начале осени применение препаратов на основе антител было расширено на другие группы пациентов, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Для лечения таких людей в городе создали систему из 5 амбулаторных центров кратковременного пребывания.

В ноябре препарат стали применять в лечении детей. Детский стационар кратковременного пребывания был создан на базе больницы имени З.А. Башляевой.

За весь период применения препарата его получили 1,2 тыс. пациентов. Для всех терапия была успешной, заключила Ракова.

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