РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил выполнение государственных контрактов 2021 года на изготовление и поставку министерству обороны РФ специальных боеприпасов к стрелковому оружию, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам директора по гособоронзаказу и производственно-техническим вопросам предприятия Антона Семеняко, все госконтракты на поставку боеприпасов к стрелковому оружию выполнены ЦНИИТОЧМАШ в указанные сроки и с высоким качеством. В Вооруженные силы направлены партии патронов с пулями со свинцовыми и стальными сердечниками, с пулями повышенной пробиваемости, с уменьшенной скоростью пуль и другие.

ЦНИИТОЧМАШ является головным предприятием страны по разработке боеприпасов к стрелковому и специальному оружию. Поставленные Минобороны РФ изделия также были разработаны в институте: патроны с пулями со свинцовыми и стальными сердечниками созданы в 1980-1990 гг., а патроны с пулями повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пуль – в 2016-2019 гг.

ЦНИИТОЧМАШ является единственным производителем указанных видов боеприпасов.