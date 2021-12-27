РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В Подмосковье троих учащихся из школ №№8 и 30 Балашихи наградили за активное участие в сборе тары из-под напитков в «ЭКОпункты». В течение 4 месяцев учащиеся школ региона сдавали тару в «ЭКОпункты» и за каждую бутылку или банку получали баллы, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Выбрать победителей членам жюри было непросто - в сборе вторсырья приняли участие более 5 тыс. школьников. Всего ребята сдали почти 280 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Из них сделают полезные вещи, к примеру, велосипеды и одежду.

Небезразличных к экологии Подмосковья ребят наградили в Доме правительства Московской области. Подарки вручили 13 победителям из Балашихи, Домодедова, Химок, Королева, Подольска и Мытищ.

На сегодняшний день в регионе установлено более 300 «ЭКОпунктов». Через них уже собрали 3,7 млн. единиц пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а это около 117 т. вторичного сырья.

Весь объем отходов, собранных через «ЭКОпункты», не требует дополнительной сортировки. Это на 100% чистое вторсырье.