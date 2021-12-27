РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 дек. С 4 по 9 января 2022 года в подмосковном Щелкове пройдет ряд уличных детских и семейных мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, сообщается на сайте администрации городского округа.

В программе будут увлекательные конкурсы с призами, семейные эстафеты, интерактивные игры со сказочными героями, концертные программы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Все мероприятия пройдут на открытых площадках. 4 января мероприятия начнутся в 11:00 на спортплощадке микрорайона Бахчиванджи; в 12:00 — на площадке у ЦДК «Гребнево»; в 12:30 — в микрорайоне Потаповский; в 15:00 — на площадке у СДК «Богослово».

5 января развлекательные мероприятия для детей начнутся в 10:00 во дворе домов №№23 и 24 на улице Неделина в Щелкове, в 11:00 — во дворе домов №№92, 94, 96 на улице Центральная в Щелкове, в 12:00 — ДК «Мишнево»; 12:00 — р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 7; 12:30 — микрорайон Финский; 15:00 — р.п. Фряново, ул. Тракторная, хоккейная коробка.

6 января мероприятия начнутся в 10:00 во дворе дома №64, к. 2 на Фряновском шоссе в Щелкове, в 11:00 — на площадке у ДК им. В.П. Чкалова; 11:30 — д. Оболдино, ул. Радужная, д. 2, 6; 12:00 — д. Гребневский питомник, детская площадка; 12:00 — ДК «Трубино»; 12:00 — ул. Парковая, парк Фряново; 12:30 — г. Щелково, ул. 8 Марта, д. 25; 15:00 — д.п. Загорянский, ул. Димитрова, д. 55; 15:00 — р.п. Фряново, ул. Первомайская, хоккейная коробка; 15:00 — п. Новый Городок, д. 14–15; 15:00 — д. Ново, ул. Маяковского, детская площадка; 16:00 — д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, детская площадка.

9 января развлечения для детей и семей начнутся в 11:00 в СК «Аксиньино»; 12:00 — п. Литвиново, стр. 3А.

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